POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Lebensmittelmarkt

Gevelsberg (ots) - Am 14.11.2017, gegen 02.15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt an der Wittener Straße. Die Täter hebelten eine rückwärtige Eingangstür auf und drangen in den Verkaufsraum ein. Beim Betreten des Geschäfts lösten sie einen Alarm aus. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell