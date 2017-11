POL-EN: Ennepetal - Kiefernbaum aus Blumengeschäft entwendet

Ennepetal (ots) - In der Zeit vom 11.11.2017, 18.00 Uhr bis 13.11.2017, 08.30 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Person gewaltsam durch einen Zaun Zutritt auf das Außengelände eines Blumengeschäfts an der Kölner Straße. Sie entwendet einen Kiefernbaum, den der Täter vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportierte. Laut Angaben der Filialleiterin kam es bereits in den letzten Monaten zu acht Einbrüchen.

