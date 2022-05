Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Senior bei Fahrradunfall schwer verletzt+++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Nordost, Aarstraße,

Freitag, 13.05.2022, 18:29 Uhr

(cp)Am Freitagabend kam es in Wiesbaden zu einem folgenschweren Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Einer der beiden Männer wurde lebensgefährlich verletzt. Ein 79 Jahre alter Wiesbadener wurde am Freitag, gegen 18:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Aarstraße lebensgefährlich verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge kam der Senior mit seinem Fahrrad mit Hilfsmotor, einer sogenannten Saxonette, aus der Ausfahrt eines dort gelegenen Supermarktes und fuhr auf die Fahrbahn. Hierbei übersah er einen von links aus Richtung Taunusstein kommenden 30-jährigen Rennradfahrer. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der Senior, der keinen Helm getragen hatte, lebensgefährlich verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der 30-Jährige erlitt neben diversen leichten Verletzungen einen Schock und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die Aarstraße war während der Rettungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme, zu der ein Unfallsachverständiger hinzuzogen wurde, für rund zwei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell