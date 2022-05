Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Mehrere Körperverletzungen+++

Wiesbaden (ots)

1. Mann niedergeschlagen,

Wiesbaden, Westend, Bleichstraße, Samstag, 30.04.2022, 20:00 Uhr

(cp)Am Samstagabend soll in der Bleichstraße, in der Nähe zur Kreuzung Hellmundstraße ein 38-jähriger Mann von einem Unbekannten geschlagen worden sein. Der Täter sei gegen 20:00 Uhr von hinten an den Geschädigten herangetreten und habe ihm dann plötzlich und ohne Vorwarnung ins Gesicht geschlagen. Danach sei der Unbekannte in Richtung Schwalbacher Straße geflüchtet. Der Täter sei unbekannten Alters, soll ca. 170 cm groß und schlank sein. Er habe eine Glatze, sehr helle Haut und sei mit einer schwarzen Jacke und schwarzen Jeans bekleidet gewesen. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 09611 / 345-2140 mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

2. Streit unter Frauen eskaliert,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Dotzheimer Straße, Sonntag, 01.05.2022, 00:40 Uhr

(cp)In der Dotzheimer Straße gerieten in der Nacht auf Sonntag auf offener Straße zwei junge Damen aneinander. Die zwei untereinander bekannten Neunzehnjährigen trafen gegen 00:40 Uhr, kurz vor der Einmündung Aßmannshäuser Straße auf dem Gehweg aufeinander. Eine der beiden soll dann sofort auf die andere losgegangen sein und habe sie hierbei an den Haaren gezogen, gekratzt, geschlagen und zuletzt auch noch auf ihr Opfer eingetreten. Die Geschädigte erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345-2340 bei dem 3. Polizeirevier zu melden.

3. Helfer wird zum Opfer,

Wiesbaden, Südost, Murnaustraße, Sonntag, 01.05.2022, 02:50 Uhr

(cp)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine junge Frau am Schlachthof von einem Unbekannten geschlagen. Ein couragierter junger Mann schritt ein, wurde dann jedoch selbst zum Opfer.

Der 25-jährige Wiesbadener beobachtete gegen 02:50 Uhr, wie ein Mann anscheinend eine junge Frau schlug. Er schritt sofort ein und trennte die beiden voneinander. Hieraufhin kam ein zweiter Täter hinzu, schlug dem Helfer ins Gesicht und auch der ursprüngliche Aggressor schlug auf ihn ein. Die beiden Täter flüchteten dann in Richtung Bahnhof und konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Leider war auch die unbekannte junge Frau nicht mehr anzutreffen und wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der Täter, der die Frau geschlagen haben soll wird als etwa 20 Jahre alt sowie ca. 190 cm groß beschrieben und habe mehrere Goldringe an den Händen getragen. Der zweite Täter soll ca. 25 Jahre alt und 180 cm groß sein, habe kurze blonde Haare sowie einen Ziegenbart und sei mit einem weißen Pullover bekleidet gewesen. Hinweise zu den Personen nimmt das 1. Polizeirevier unter 0611 / 345-2140 entgegen.

4. Verletzte nach Auseinandersetzung vor Schnellimbiss, Wiesbaden, Mitte, Schwalbacher Straße / Michelsberg, Sonntag, 01.05.2022, 05:08 Uhr

(cp)Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Wiesbadener Innenstadt sind am frühen Sonntagmorgen mehrere Personen leicht verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge trafen gegen 05:05 Uhr zunächst zwei Gruppen von Männern im Alter von 22 bis 35 Jahren vor einem Schnellimbiss im Bereich Schwalbacher Straße, Ecke Michelsberg aufeinander. Kurz darauf kam es zwischen ihnen zu einem Streit, der schnell eskalierte. Schließlich schlugen mehrere der Personen aufeinander ein und trugen teilweise kleinere Blessuren davon. Die genaue Ursache und die Hintergründe der Auseinandersetzung müssen noch von der Polizei geklärt werden. Daher werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 3450 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

