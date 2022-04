Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Größere Auseinandersetzung auf der Maaraue +++ Suchaktion nach verletzter Person +++ Roller vor Polizeirevier geklaut +++ Mehrere Autoeinbrüche +++ Handtasche auf Friedhof gestohlen, Zeugen gesucht!

Wiesbaden (ots)

1.Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Maaraue, Sonntag, 17.04.2022, 16:20 Uhr,

(jn) Am späten Sonntagnachmittag meldeten mehrere Zeugen der Polizei zeitgleich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen ungefähr zehn Personen auf der Maaraue. Die Personen verließen die Örtlichkeit kurze Zeit später jedoch mit mehreren Fahrzeugen. Da durch die Erstmitteiler angegeben wurde, dass die beteiligten Personen teilweise mit Hiebwaffen bewaffnet seien, wurden umgehend starke Kräfte in diesen Bereich entsandt. Durch eine auf der Anfahrt befindliche Streife konnte eines der flüchtigen Fahrzeuge angehalten werden. Darin befanden sich drei Personen. Der Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen den sich untereinander offenbar bekannten Personen ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde bei dem Vorfall eine Person leicht verletzt. Eine Behandlungsbedürftigkeit bestand hier nicht. Im Rahmen der weiteren Befassung mit dem Sachverhalt konnte eine Softairwaffe sichergestellt werden, die mutmaßlich durch eine der beteiligten Personen mitgeführt worden ist. Das zweite Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2240 entgegen.

2.Suchaktion nach verletzter Person, Wiesbaden, Schultheißstraße, Sonntag, 17.04.20222, ab 14:50 Uhr,

(js) Zu einer größeren Suchaktion nach einer vermeintlich schwerer verletzten Person kam es am Sonntagnachmittag in Bierstadt. Gegen kurz vor 15:00 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung im Bereich Schultheißstraße gerufen. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass eine Person wohl nicht unerheblich verletzt worden war, sich aber entfernt habe. Zudem sei die Person möglicherweise auf Medikamente angewiesen. Da keine Hinweise auf den Verbleib der Person bekannt waren, wurde durch die Polizei unter Einsatz mehrerer Streifen sowie eines Polizeihubschraubers eine größere Suchaktion im Bereich Bierstadt durchgeführt, die bis in die späten Abendstunden andauerte. Im weiteren Verlauf wurden auch Suchhunde, sogenannte Mantrailer, eingesetzt. Die ersten Erkenntnisse über die Verletzung relativierten sich im Verlauf der Maßnahmen dahingehend, dass es sich wohl eher um leichte Verletzungen gehandelt habe. Die Person konnte letztendlich angetroffen werden und wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Bezüglich der vorangegangenen Auseinandersetzung hat die Wiesbadener Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

3.Versuchter Rollerdiebstahl - Festnahme, Wiesbaden, Bertramstraße / Platz der Deutschen Einheit, Sonntag, 17.04.2022, 22:50 Uhr,

(js) Am späten Sonntagabend versuchten drei Jugendliche einen vor dem 1. Polizeirevier befindlichen Roller zu stehlen. Eine Streife des 1. Polizeireviers konnte in der Bertramstraße, direkt gegenüber der Dienststelle, die drei Personen beobachten, wie diese augenscheinlich versuchten, einen Roller in Gang zu bringen. Die Streife entschloss sich daraufhin zu einer Kontrolle. Während die Personen angesprochen wurden, flüchtete zunächst einer der Jugendlichen in Richtung Hellmundstraße und konnte im Nachgang auch nicht mehr festgestellt werden. Die beiden anderen Personen, ein 14-jähriger und ein 17-jähriger Wiesbadener, sollten dann zur Wache gebracht werden. Im Eingangsbereich zur Dienststelle versuchte einer der beiden ebenfalls zu flüchten, wurde aber eingeholt und festgenommen. Nach den auf dem Revier erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurden die jugendlichen Diebe ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der noch flüchtige Täter wird als ca. 15 - 17 Jahre alt, etwa 170 cm groß, dunkle kurze Haare, bekleidet mit einer Jeans und dunkler Oberbekleidung beschrieben. Die weiteren Ermittlungen hat das Wiesbadener Haus des Jugendrechts übernommen. Hinweise werden unter (0611) 345-0 entgegengenommen.

4. Mehrere Autoeinbrüche,

Wiesbaden, Mainuferweg/Mainufer/Emser Straße, Samstag, 16.04.2022, 23:00 Uhr bis Sonntag 11:30 Uhr,

(wo) In der Nacht von Samstag auf Sonntag trieben unbekannte Diebe im Bereich des Mainufers und in der Emser Straße ihr Unwesen. Insgesamt wurde drei Fahrzeuge durchwühlt. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Im Bereich des Mainufer schlugen unbekannte Täter jeweils die Beifahrerscheibe ein und durchwühlten den Innenraum eines Mercedes und eines Opels. Anschließend flüchteten sie mit leeren Hände.

In der Nacht zum Sonntag öffneten unbekannte Täter einen BMW in der Emser Straße und entwendeten mehrere Gegenstände.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

Die Polizei weist immer wieder darauf hin, dass "Gelegenheit Diebe macht". Lassen Sie keine Wertsachen im Auto! Lassen Sie Taschen, mobile Navigationsgeräte und wertvolle Gegenstände nicht im Fahrzeug zurück. Oft werden auch tagsüber Scheiben eingeschlagen und Wertgegenstände entwendet. Wertvolle Tipps in Sachen Einbruchsschutz finden Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de oder bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.

5.Handtasche auf Friedhof gestohlen, Zeugen gesucht! Wiesbaden, Siegfriedring, Sonntag, 17.04.2022, 11:30 Uhr bis 11:45 Uhr,

(wo) Am Sonntagmittag entwendeten unbekannte Täter die Handtasche einer 78-jährigen Wiesbadenerin auf dem Friedhof am Siegfriedring.

Die Geschädigte stellte gegen 11:30 Uhr ihre Handtasche am Grab ab. Während die Geschädigte Wasser holte, nutzten die unbekannten Diebe die kurze Abwesenheit der Wiesbadenerin schamlos aus und entwendeten die Handtasche samt Inhalt.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

6.Betrunken Unfall verursacht,

Wiesbaden, Auf der Eich, Sonntag, 17.04.2022, 22:25 Uhr,

(wo) Am Sonntagabend verursachte ein 64-Jähriger in der Straße "Auf der Eich" betrunken einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von geschätzten 15600 Euro entstand.

Der 64-jährige Ford-Fahrer kollidierte beim Ausparken zunächst mit einem Tor und verkeilte sich anschließend zwischen einem geparkten Fahrzeug und einer Straßenlaterne. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Nach einer durchgeführten Blutentnahme wurde der Mann wieder entlassen und muss sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell