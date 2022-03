Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Größere Auseinandersetzung in Biebrich

Wiesbaden (ots)

Größere Auseinandersetzung in Biebrich,

Wiesbaden-Biebrich, Rathausstraße, Montag, 28.03.2022, 18:45 Uhr

(ds) Bei einer Auseinandersetzung von mindestens sechs Personen in Wiesbaden-Biebrich am heutigen frühen Abend wurden mehrere Personen verletzt. Passanten meldeten gegen 18:45 Uhr eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten in der Rathausstraße. Dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Die Polizei rückte daraufhin mit mehreren Streifenwagen zum Einsatzort aus. Die Rathausstraße war für eine Stunde gesperrt. Im Umfeld des Tatortes sammelte sich eine größere Gruppe unbeteiligter Personen an. Bei der Auseinandersetzung wurde ein 49-Jähriger aus Wiesbaden mit einem Messerstich ins Bein verletzt. Er konnte nach der Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Weitere drei Personen wurden ebenso vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei Wiesbaden hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und den Beteiligten aufgenommen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell