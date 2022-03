POL-WI-KvD: Vermisstes Mädchen aus Wiesbaden wieder zurück

Wiesbaden (ots) - 1. Falscher Handwerker unterwegs, Mainz-Kastel, Neustraße, Freitag, 25.03.2022, 16:00 Uhr (Fu)In einem Mehrfamilienhaus in der Neustraße war am Freitagnachmittag ein falscher Handwerker unterwegs. Gegen 16:00 Uhr erschlich sich der Mann unter einem Vorwand Einlass in die Wohnung einer Seniorin. ...

mehr