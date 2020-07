Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Gemeinsam sicheres Wiesbaden Stadtgebiet Wiesbaden in der Zeit von 19:00 Uhr bis 04:30 Uhr

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag wurden wieder Kontrollmaßnahmen im Rahmen des Programms "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" durchgeführt. Die Einsatzkräfte der Polizeidirektion Wiesbaden wurden durch Beamte der Hessischen Bereitschaftspolizei und der Stadtpolizei Wiesbaden hierbei unterstützt. Bei insgesamt 4 Schwerpunktkontrollen im Innenstadtbereich und in der Waffenverbotszone, wurden 33 Personen einen Überprüfung unterzogen. Es wurden hierbei keinerlei Verstöße festgestellt. In der Wagemannstraße versammelten sich zeitweise bis zu 200 Personen vor den dortigen Gaststätten. Aufgrund des nicht vorhandenen aber erforderlichen Abstandes wurde der Bereich geräumt. Diese Räumung verlief, weil gut von den Einsatzkräften kommuniziert und von den Betroffenen akzeptiert, völlig ruhig ab.

