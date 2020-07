Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Gemeinsam sicheres Wiesbaden Stadtgebiet Wiesbaden 17.07.2020, 19.00 Uhr bis 18.07.2020, 05.30 Uhr

Wiesbaden (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag führten Kräfte der Stadtpolizei Wiesbaden und der Landespolizei unter Einbeziehung der Bereitschaftspolizei erneut gemeinsame Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Die Einsatzkräfte waren sowohl uniformiert als auch zivil unterwegs und kontrollierten bei jeweils acht Schwerpunktkontrollen 36 Personen. Schwerpunkte waren das Schillerdenkmal am Staatstheater, das Dern' sche Gelände, der Kulturpark am Schlachthof und die Fußgängerzone. Die genannten Kontrollmaßnahmen verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Im Rahmen der Kontrollen wird unter anderem die Einhaltung der seit Januar 2019 geltenden Waffenverbotszone überprüft. Bei einer Kontrolle in der Langgasse wurden drei Personen überprüft, wobei bei einer Person ein mitgeführtes Messer festgestellt wurde. Ferner wurde bei einer weiteren der drei Personen Betäubungsmittel aufgefunden. Diesbezüglich wurde eine Strafanzeige gefertigt. Stadt und Polizei werden auch zukünftig regelmäßig in enger Kooperation in der Wiesbadener Innenstadt präsent sein und als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen.

Knauf, PHK & KvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell