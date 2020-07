Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Maßnahme Gemeinsam sicheres Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

In der letzten Nacht von Freitag auf Samstag, fanden in Wiesbaden wieder Kontrollmaßnahmen im Rahmen des Programms "Gemeinsam sicheres Wiesbaden" statt. In der Zeit von 19:00 Uhr bis 04:00 Uhr, wurden durch Beamte der Polizeidirektion Wiesbaden, unterstützt durch Kräfte der Hessischen Bereitschaftspolizei und der Stadtpolizei Wiesbaden, mehrere Kontrollen im Bereich der Stadt durchgeführt. Bei 10 Kontrollmaßnahmen wurden insgesamt 40 Personen einer Kontrolle unterzogen. Bei einer Kontrolle wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Ein dementsprechendes Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmittel wurde eingeleitet. Auch wurde wieder die Waffenverbotszone in die Kontrollmaßnahmen mit einbezogen. Hier wurden erfreulicher Weise keine Verstöße festgestellt.

