POL-WI-KvD: Kontrollmaßnahmen in Wiesbaden - ohne Beanstandungen

Am Sonntagabend in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und Mitternacht führte die Polizeidirektion Wiesbaden in der Innenstadt Kontrollmaßnahmen mit einem sehr erfreulichen Ergebnis durch.

Es wurden insgesamt 23 Fahrzeuge und 35 Personen kontrolliert.

Eine Person wurde aufgrund einer Personenfahndung kurzfristig in Gewahrsam genommen.

Ansonsten wurden keinerlei Verstöße der Fahrzeugführer oder Mängel an den Fahrzeugen festgestellt.

