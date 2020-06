Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Sonntag, 28.06.2020

Wiesbaden (ots)

Gemeinsames sicheres Wiesbaden Zeit: Freitag, 26.06.2020 Samstag, 27.06.2020 Ort: Stadtgebiet Wiesbaden

In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag wurden in Wiesbaden Kontrollen im Rahmen des Programms "Sicheres Wiesbaden" durchgeführt. Die Kräfte der Polizeidirektion Wiesbaden wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch Kräfte der Hessischen Bereitschaftspolizei unterstützt. Das gute Wetter wurde an beiden Abenden von zahlreichen Bürgern für einen Besuch der Wiesbadener Innenstadt genutzt. Teilweise kam es im Bereich der Fußgängerzone zu kleineren Ansammlungen überwiegend junger Menschen, die Alkohol konsumierten. Sich anbahnende Auseinandersetzungen konnten durch kommunikatives und gleichzeitig entschlossenes Vorgehen der Einsatzkräfte unterbunden werden. Nichtsdestotrotz kam es zu kleineren Auseinandersetzungen wie sie für ein Wochenende allerdings nicht unüblich sind. Fazit: ein ganz normales Wochenende in Wiesbaden.

