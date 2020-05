Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Verkehrsunfall mit Rettungswagen auf Einsatzfahrt und Pkw, 3 Verletzte und 250.000EUR Sachschaden Wiesbaden, Dotzheimer Straße

Carl-von-Linde-Straße 11.05.2020, 14.41 Uhr

Wiesbaden (ots)

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht befuhr die Dotzheimer Straße in Richtung Dotzheim Mitte. Im Kreuzungsbereich stieß der RTW mit einem schwarzen Mercedes E-Klasse zusammen, der aus der Carl-von-Linde-Straße kam und augenscheinlich den Rettungswagen mit Sondersignal nicht wahrgenommen hat. Der 47-jährige Mercedesfahrer aus Kriftel wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde mit Gehirnerschütterung stationär im Krankenhaus aufgenommen. Sein "nagelneues" Fahrzeug wurde an der Front beschädigt - dennoch Totalschaden. Der Schaden beläuft sich auf 80.000EUR. Der 32-jährige Fahrer des RTW verletzte sich an der Hand, seine 20-jährige Mitfahrerin erlitt einen Schock. An dem Rettungswagen entstand mutmaßlich ein Totalschaden in Höhe von 170.000EUR. Auch dieses Fahrzeug war "nagelneu" und erst seit Samstag im Einsatz. Die Dotzheimer Straße in Richtung stadtauswärts war für ca. 2 Stunden gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet, eine Verkehrsregelung erfolgte durch die Verkehrsüberwachung der Stadt Wiesbaden. Nach Abschleppung beider Fahrzeuge wurde der Verkehr wieder freigegeben.

