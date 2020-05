Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Versammlung auf dem Dern'schen Gelände in Wiesbaden 10.05.2020, 15.00 - 16.30 Uhr

Wiesbaden (ots)

Am heutigen Nachmittag versammelten sich in der Spitze ca. 190 Personen auf dem Dern'schen Gelände. Die Personen fanden sich in Kleingruppen zusammen unter Einhaltung der Abstandsregeln zur Minimierung der Risiken einer Infektionsgefahr. Die Teilnehmer stellten ihre ablehnende Haltung zu den Pandemie-bedingten Einschränkungen infolge der bestehenden Verordnungen der Landesregierung und Vorgaben dar. Offensichtlich initiiert war die Versammlung mittels Aufruf in sozialen Netzwerken. Vereinzelt wurden vorbereitete Schilder zur Ablehnung der Grundrechtseinschränkungen gezeigt. Da es sich um eine offensichtlich geplante jedoch nicht angemeldete Aktion handelte, beendete die Polizei die Versammlung durch entsprechende Lautsprecherdurchsagen.

Bargholz, PHKin und KvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell