POL-WI-KvD: Pressemeldung der PD Wiesbaden vom 10.05.2020

Wiesbaden

Pressemeldung der PD Wiesbaden vom 10.05.2020

Wiesbaden (ots)

Verkehrsunfall mit Fußgänger Ort: Ludwig-Erhard-Straße, Wiesbaden Zeit: Samstag, 09.05.2020, 19.57 Uhr

Ein 14jähriger Fußgänger aus Wiesbaden überquerte am Samstagabend gegen 20.00 Uhr die Ludwig-Erhard-Straße etwa 10 Meter vor dem Fußgängerüberweg zur Erich-Ollenhauer-Straße. Eine 51jährige Fahrzeugführerin aus Aarbergen befuhr die Erich-Ollenhauer-Straße aus Richtung Schiersteiner Straße kommend und bog nach rechts in die Ludwig-Erhard-Straße ein. Dabei übersah sie den Fußgänger, der auf die Motorhaube prallte und auf die fahrbahn geschleudert wurde. Hierbei verletzte er sich leicht und musste in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden.

Exibitionistische Handlung Ort: Bahnhofsplatz 3 Zeit: Samstag, 09.05.2020, 21.00 Uhr

Ein 32jähriger Mann zeigte sich am Samstagabend in der Parkhauseinfahrt vom Liliencarre einer Passantin in schamverletzender Weise. Durch Polizeikräfte konnte er noch vor Ort festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Einbrüche in Fahrzeuge Ort: Knausstraße, Sonnenberger Straße Zeit: Sonntag, 10.05.2020

In der Knausstraße wurde zwischen Samstagmittag gegen 15.00 Uhr und Sonntagmorgen 08.00 Uhr in einen VW Caddy eingebrochen und zwei Bohrmaschinen entwendet. Ein schwarzer Daimler Benz E350 wurde in der Sonnenberger Straße in Wiesbaden am Sonntagmorgen zwischen 05.00 und 10.00 Uhr von Dieben heimgesucht. Sie durchsuchten das Fahrzeug und entwendeten neben einem geringen Bargeldbetrag eine Alpha-Jacke, Lederhandschuhe ein Buch und einen Schlüsselbund.

Gefertigt: A. Klein, PHK und KvD

