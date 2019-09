Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Freitag, d. 27.09.2019

Wiesbaden (ots)

Fahndung nach vermisster Frau Ort: Wiesbaden Zeit: Freitag, d. 27.09.2019 Die Polizei in Wiesbaden bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Frau. Seit Freitag, d. 27.09.2019 wird nach der 58-jährigen Frau Cornelia ALLMAN gefahndet. Die Frau Allmann wohnt in Weiterstadt und war auf Grund einer psychischen Erkrankung in den Dr. Horst- Schmidt-Kliniken in Wiesbaden aufgenommen worden. Sie hat sich am Freitag, d. 27.09.2019, vormittags, unbemerkt aus dem Krankenhaus entfernt und sich weder zu Hause gemeldet noch ist sie in das Krankenhaus zurückgekehrt. Auf Grund ihrer psychischen Erkrankung neigt sie zu Depressionen. Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Es gibt zurzeit keine Hinweise auf ihren Aufenthalt. Frau A. ist 160cm groß, schlank und hat kurze, graue Haare. Sie trägt einen gelben Pullover, eine graue Jeanshose und eine rote Brille. Hinweise bezüglich des Aufenthaltsortes bitte an das 3. Polizeirevier in Wiesbaden (0611 / 345 2340) oder eine andere Polizeidienststelle.

Heinz, PHK & KvD

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell