Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Sonntag, d. 25.08.2019

Wiesbaden (ots)

Pkw startet durch und landet in Kleingärten Zeit: Samstag, d. 24.08.2019, 17:20 Uhr Ort: Wiesbaden, Tannhäuserstraße / Gabelsbornstraße Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin gibt Gas um einen Zusammenstoß zu vermeiden und verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie landet in einem Kleingarten. Die 45-jährige Unfallverursacherin wollte einer anderen Verkehrsteilnehmerin an der Einmündung Gabelsbornstraße / Tannhäuserstraße die Vorfahrt gewähren. Als sie bemerkte, dass sie mit ihrem Bremsmanöver ihren Pkw Suzuki nicht rechtzeitig zum Stehen bringen würde griff sie zur sportlichen Variante. Sie beschleunigte um noch vor dem VW Touran der zweiten Verkehrsteilnehmerin auf die Tannhäuserstraße aufzufahren. Dies misslang, da der Touran den Suzuki am Heck touchierte und leicht von dessen Fahrbahn abwies. Das Fahrzeug durchbrach daraufhin einen Metallzaun, fuhr die sich anschließende Böschung hinunter, durchquerte zwei Kleingärten und kam nach rund 57 Metern am (Fang) Zaun des zweiten Grundstücks zum Stehen. Beim unfreiwilligen Befahren der beiden Grundstücke wurde das eine oder andere Gartenutensil wie Feuerschale, Bäumchen oder Blumentopf, ebenso wie der Suzuki in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde bei dem ungewöhnlichen Unfall glücklicherweise niemand. Nach bisherigem Sachstand beläuft sich der Gesamtschaden auf mindestens 8000Euro. Heinz, PHK & KvD

