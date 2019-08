Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Geldbörse geraubt, Wiesbaden, Helenenstraße, 03.08.2019, gg. 05:00 Uhr

(Mü.) Ein 18-jähriger Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis wurde in den frühen Morgenstunden Opfer eines Überfalls in der Helenenstraße in Wiesbaden. Der Mann und ein Begleiter kamen dort mit einer Gruppe, bestehend aus drei Männern und einer Frau, in ein Gespräch. Im Laufe des Gesprächs wurde der Mann von einer männlichen Person aus der Gruppe attackiert und niedergeschlagen. Die Gruppe trennte sich im Anschluss und alle entfernten sich in verschiedene Richtungen. Erst nach dem Eintreffen der Polizei bemerkte der Mann, dass ihm seine Geldbörse geraubt wurde. Eine Zeugin konnte den Täter als 30-35jährigen muskulösen Mann mit kurzen, dunklen Haaren beschreiben. Er hatte eine südländische Erscheinung und war mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Die anderen Personen der Gruppe konnten nicht beschrieben werden. Hinweis von Zeugen nimmt das 1.Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

2. Überfall auf Getränkemarkt, Mainz-Kostheim, Uthmannstraße, 02.08.2019, 20:10 Uhr

(Mü.) Während der 20jährige Mitarbeiter des Toom Getränkemarktes in der Uthmannstraße in Mainz-Kostheim den Getränkemarkt schloss, betrat ein unbekannter Täter die Räumlichkeiten und forderte unter Vorhalt eines sog. "Butterfly Messers" die Herausgabe der Tageseinnahmen. Nachdem der Mitarbeiter die Geldkassette ausgehändigte hatte, flüchtete der Täter aus dem Geschäft in Richtung Hochheimer Straße. Vom Täter wurden mehrere hundert Euro erbeutet. Der Täter konnte als männlich, schlank, ca. 170 cm groß und ca. 18 Jahre alt beschrieben werden. Er war bei der Tatausführung mit einem dunkelbraunen T-Shirt, einer dunklen Hose und schwarzen Nike Schuhen bekleidet. Weiterhin trug er eine schwarze Sturmhaube und Handschuhe. Hinweise von Zeugen nimmt das 2.Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

3. Mehrere Kellerabteile aufgebrochen - zwei Täterverdächtige festgenommen, Wiesbaden, Keplerstraße 8, 02.08.2019, 20:05 Uhr

(Mü.) Durch Anwohner wurden in den frühen Abendstunden zwei jugendliche Personen im Keller des Anwesens Keplerstraße 8, Wiesbaden, angetroffen, welche sich dort an diversen Kellerabteilen zu schaffen machten. Ein Jugendlicher konnte flüchten, der zweite konnte durch die Anwohner bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass die beiden Jugendlichen die Hauseingangstür mittels Schraubendreher aufhebelten und sich so Zugang zum Kellergeschoss verschafften. Hier hebelten sie diverse Kellerverschläge auf und durchsuchten eine angrenzende Garage samt eines darin abgestellten PKW. Das Diebesgut konnte noch nicht näher verifiziert werden. Der zweite flüchtige Jugendliche konnte zeitnah an seiner Wohnanschrift ermittelt und festgenommen werden. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15. und 16jährigen Jugendlichen aus Wiesbaden. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die jeweiligen Erziehungsberechtigten überstellt. Die Ermittlungen dauern noch an.

