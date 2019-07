Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Angebliche Schüsse in Wohnung Wiesbaden, Delkenheim, Bereich Münchner Straße 29.07.2019, 20.30 Uhr

Wiesbaden (ots)

Am frühen Abend gingen bei der Polizei Hinweise ein, dass es in einer Wohnung zu einem heftigen Streit gekommen sein soll. Es war von Schüssen und einer hilflosen Person die Rede. Die Polizei sperrte umgehend den betroffenen Bereich ab und betrat die Wohnung mit dafür ausgerüsteten Polizeikräften. Es wurde niemand mehr in der Wohnung angetroffen. Die Hinweise haben sich nicht bestätigt. Nachdem die Wohnungsinhaber vor Ort eintrafen, wurde der Sachverhalt geklärt. Nach einer Stunde wurden die Absperrungen aufgehoben und der Einsatz beendet.

Bargholz, PHKin und KvD

