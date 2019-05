Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

In Wohnung eingedrungen - mit Haftbefehl gesucht Ort: Wiesbaden - Kloppenheim, Hackenbaum Zeit: Freitag, 17.05.19, 17.20 Uhr

Ein 36jähriger Mann aus Rumänien ist in Wiesbaden-Kloppenheim am Hackenbaum von Hausbewohnern ertappt worden. Er war zuvor unberechtigt in die Wohnung eingedrungen. Die Hausbewohner konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass gegen ihn ein internationaler Haftbefehl vorlag. Zur Vorführung wurde er in dem Polizeigewahrsam zugeführt. Weiterhin wurde eine Anzeige wegen versuchten Wohnungseinbruch eingeleitet.

Unfall mit Leichtverletztem Ort: Wiesbaden, Bismarckring 22 Zeit: Samstag, 18.05.19, 04.22 Uhr

Am Samstagmorgen gegen 04.20 Uhr befuhr ein 28 Jahre alter Wiesbadener die Bleichstraße in Richtung 1. Ring und beabsichtigte, nach links in den Bismarckring abzubiegen. Hierbei kam er mit seinem schwarzen BMW nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Fußgängerampel und prallte gegen eine Hauswand. Am PKW entstand Totalschaden, der Ampelmast wurde komplett umgeknickt. Es entstand Sachschaden von 25.000 Euro. Der Mann bestritt am Unfallort seine Fahrereigenschaft. Sein Fahrzeug wurde auf das Sicherstellungsgelände der Polizei abgeschleppt. Da er sich bei dem Unfall leicht verletzte, wurde er zur ambulanten Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht einer Trunkenheit, so dass eine Blutentnahme erforderlich wurde. Der Führerschein des Wiesbadeners wurde beschlagnahmt.

