Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Verkehrsunfall mit Krankenfahrstuhl - Verursacher geflüchtet

Wiesbaden (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es im Bereich Walramstraße - Bleichstraße zu einer Kollision zwischen einem Krankenfahrstuhl und einem Kleinwagen.

Ein 51-jähriger Wiesbadener befuhr mit seinem Krankenfahrstuhl den Gehweg der Walramstraße aus Richtung Emser Straße kommend in Richtung Bleichstraße.

Im Bereich der Bleichstraße überquerte er die Walramstraße um auf den Gehweg der Bleichstraße in Richtung Schwalbacher Straße aufzufahren.

Beim Überqueren der Fahrbahn wurde der Krankenfahrstuhl von einem Kleinwagen, der ebenfalls die Walramstraße in gleicher Richtung befuhr und in die Bleichstraße nach rechts in Richtung Bismarckring abbog, erfasst.

Durch den Zusammenstoß drehte sich der Krankenfahrstuhl mehrfach und der Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Fahrzeugführer des Kleinwagen entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Bismarckring, ohne sich um die verletzte Person zu kümmern

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich an das 1. Polizeirevier Wiesbaden 0611-345-2140 oder den Regionalen Verkehrsdienst Wiesbaden -Unfallfluchtgruppe- 0611-345-2260 zu wenden

Karwath, PHK und KvD

