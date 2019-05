Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemeldung der PD Wiesbaden vom 05.05.2019 Gewässerverunreinigung Mosbach/Schlossparkweiher Biebrich Gemeinsam sicheres Wiesbaden Gebäudebrand in der Fußgängerzone

Wiesbaden (ots)

Gewässerverunreinigung Ort: Wiesbaden, Schlosspark Biebrich, Weiher / Mosbach Zeit: Samstag, 04.05.2019, 14.15 Uhr

Am Samstag wurde gegen 14.15 Uhr auf dem zur Äppelallee gelegenen Seitenarm des Schlossparkweihers in Biebrich ein Schmierfilm festgestellt. Weiterhin schwammen drei tote Fische an der Wasseroberfläche. Durch die Feuerwehr wurde der Schmierfilm eingedämmt, die Polizei entnahm Gewässerproben. Wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung sucht die Polizei Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder gegebenenfalls Einleitungen in das Gewässer feststellen konnten. Sie werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer 0611-3450 in Verbindung zu setzen.

Gemeinsam sicheres Wiesbaden Ort: Wiesbaden Innenstadt Zeit: Freitag und Samstag zwischen 19.00 und 04.00 Uhr

Auch an diesem Wochenende führten Landes- und Stadtpolizei gemeinsame Kontrollen im Bereich der Wiesbadener Innenstadt durch und sorgten so für Sicherheit. So wurden Freitagnacht in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 03.30 Uhr insgesamt 55 Personen kontrolliert. Bei zwei Personen wurden bei einer Durchsuchung illegale Substanzen festgestellt und als Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz beanzeigt. Von Samstag auf Sonntag wurden bis 04.00 Uhr 85 Personen überprüft. Bei einem 18jährigen Mann konnte ein gestohlenes Handy aufgefunden werden, ihn erwartet eine Anzeige wegen Hehlerei.

Gebäudebrand in der Fußgängerzone Ort: Wiesbaden, Kirchgasse Zeit: Samstag, 04.05.2019, 18.11 Uhr

Kurz nach 18.00 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Passant in der Kirchgasse eine starke Rauchentwicklung in einem bereits geschlossenen Ladengeschäft und verständigte den Notruf. Durch die Feuerwehr wurde die Eingangstür aufgebrochen und der Brand im hinteren Teil des Ladens schnell bekämpft. Brandursache dürfte ein Kühlschrank in einer Teeküche gewesen sein, Ermittlungen der Kriminalpolizei stehen noch aus. Hierzu wurde das Geschäft versiegelt. Es entstand ein Gebäudeschaden durch Feuer und Rauch von etwa 40.000 Euro.

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

