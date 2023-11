POL-W: SG - Abbiegeunfall auf der Friedrichstraße

Wuppertal (ots) - Am Donnerstagabend raubte ein bislang unbekannter Täter eine 83-jährige Frau am Uellendahl in Wuppertal aus. Gegen 18:35 Uhr wartete die Frau an der Bushaltestelle Uellendahl auf ihren Bus. Dort entriss ihr ein unbekannter Mann ihre Handtasche. Er flüchtete zu Fuß in die Paul-Löbe-Straße und von dort in die Zamenhofstraße. Der Räuber ist circa 150 cm bis 160 cm groß und hat eine kräftige ...

mehr