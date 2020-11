Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Rücknahme Vermisstenmeldung - 80-Jähriger wohlbehalten zurück

Wuppertal

Seit gestern war der 80-jährige Adolf G. gesucht worden (RS - Vermisster Mann in Remscheid - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/4774295), nun ist er wohlbehalten in seine Wohnung in der Papenberger Straße zurückgekehrt. Die Polizei dankt für die Mithilfe bei der Fahndung nach dem Vermissten und bittet das veröffentlichte Bild nicht weiter zu verwenden. (jb)

