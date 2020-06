Polizei Wuppertal

POL-W: Grundschule in Remscheid-Lennep wurde Ziel von Vandalismus

Wuppertal (ots)

Zwischen dem 09.06.2020 und dem 10.06.2020 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten der katholischen Grundschule an der Straße Am Stadion in Remscheid-Lennep. Es wurden mehrere Gegenstände aus der Turnhalle auf den Schulhof getragen und dort entzündet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 bei der Polizei zu melden. (jk)

