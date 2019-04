Polizei Wuppertal

POL-W: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal-Mutmaßliche Einbrecher auf der Flucht gefasst

Wuppertal (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01.04.2019, gegen 05:30 Uhr, gelang es der Polizei Wuppertal zwei tatverdächtige Männer auf der Ritterstraße in Wuppertal festzunehmen. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass in mehrere Büros einer nahegelegenen Firma eingebrochen worden war. Die Männer trugen bei der polizeilichen Kontrolle noch Wertgegenstände, unter anderem ein Tablet bei sich, welches zweifelsfrei der Firma zugeordnet werden konnte. In der Nähe des Tatorts, stellten die Beamten noch weiteres umfangreiches Beweismaterial und Diebesgut sicher. Die polizeibekannten und vorbestraften Tatverdächtigen (34, 46) wurden vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Gegen den älteren der Beiden erließ dieser Haftbefehl. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Staatsanwaltschaft Wuppertal



Herrn

Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert

Rufnummer: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell