Polizei Wuppertal

POL-W: W-Einladung für Medienvertreter - Innenminister Herbert Reul übergibt offiziell die neue Polizeiwache Innenstadt

Wuppertal (ots)

Am 05.04.2019, zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr, wird der Innenminister des Landes NRW Herbert Reul offiziell die neue Polizeiwache Innenstadt in Wuppertal-Elberfeld an Polizeipräsidenten Markus Röhrl übergeben. Neben dem Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal Andreas Mucke werden weitere Gäste aus Politik, Gesellschaft und Polizei erwartet. Zu der feierlichen Übergabe (vor der Wache) mit anschließender Wachführung laden wir Medienvertreter

am Freitag, 05.04.2019, 10:00 Uhr, Polizeiwache Innenstadt, Schloßbleiche 40 in Wuppertal-Elberfeld,

herzlich ein.(ak)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

