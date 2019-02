Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Zehn Einbrüche im bergischen Städtedreieck

Wuppertal (ots)

Seit gestern (07.02.2019), nahm die Polizei in Wuppertal, Remscheid und Solingen neun Einbrüche auf. In Wuppertal brachen Straftäter zwischen dem 06.02.2019 und dem 07.02.2019, eine Praxis an der Grünstraße auf. Sie stahlen Bargeld. Bei dem Versuch eine weitere Praxis in demselben Gebäude zu öffnen, scheiterten sie. Ebenfalls an der Grünstraße gelangten Täter in ein Büro. Zur Beute ist momentan nichts bekannt. An der Melanchthonstraße kam es zwischen dem 06.02.2019 und dem 07.02.2019, zu einem Einbruch in eine Schule. Hier wurden Bargeld und Briefmarken weggenommen. Am 07.02.2019, gegen 15.00 Uhr, drangen Einbrecher in eine Wohnung an der Hildebrandstraße ein. Ein Nachbar beobachtete den Vorgang und informierte die Polizei. Die beiden jungen Männer im Alter von 26 und 21 Jahren, erwarten nun die Befragung der Kriminalpolizei und ein Ermittlungsverfahren. Eine Wohnung an der Andreas-Hofer-Straße wurde im Laufe des 07.02.2019, zum Ziel von Dieben. Sie nahmen Schmuck weg. An der Uellendahler Straße brachen Unbekannte in einen Kiosk zwischen dem 07.02.2019 und dem 08.02.2019, ein. In Remscheid gelangten Einbrecher in eine Wohnung an der Fritz-Reuter-Straße. Die Tat spielte sich am Nachmittag des 07.02.2019 ab. Gestohlen wurde Schmuck. In Solingen brachen Täter in eine Einrichtung an der Ritterstraße zwischen dem 06.02.2019 und dem 07.02.2019, ein und nahmen Geld weg. An der Katternberger Straße stahlen Einbrecher Werkzeuge aus einer Lagerhalle, nachdem sie sie zwischen dem 06.02.2019 und dem 07.02.2019, aufgebrochen hatten. Zeugenhinweise zu den Straftaten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (sw)

