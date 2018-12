POL-W: SG - Unfallflucht in Solingen - Fußgänger verletzt

Wuppertal (ots) - Auf der Straße Schwarze Pfähle in Solingen kam es am Freitag (07.12.2018) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Fußgänger lief gegen 08:35 Uhr auf dem Gehweg Richtung Aufderhöhe und überquerte die Fahrbahn an der Ausfahrt Viehbachtalstraße, als ein grauer VW Polo nach rechts auf die Schwarze Pfähle abbog und ihn anfuhr. Der Solinger stürzte auf die Motorhaube des Wagens und verletzte sich leicht. Der 23-Jährige lief zum Fahrer des Polos (circa 20 Jahre alt) und beschimpfte ihn. Als er im Anschluss auf dem Gehweg auf den Polofahrer wartete, ent-fernte der Autofahrer sich ohne eine Personalienaufnahme zu ermöglichen in Richtung Merscheid. Das Verkehrskommissariat Solingen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtete haben und Hinweise zu dem flüchtigen Polofahrer geben können, sich telefonisch unter der 0202-284-0 zu melden. (hm)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell