Wuppertal (ots) - An der Augustastraße in Solingen hebelten Einbrecher gestern (05.12.2018), in der Zeit von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr, ein Fenster zu einer Kindertagestätte auf und entwendeten einen Monitor. Bei einem Einbruchsversuch blieb es bei einer Wohnung an der Bahnstraße. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202-284-0 (hm).

