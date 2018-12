POL-W: W - Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots) - Aus einem Lebensmittelgeschäft an der Gathe in Wuppertal entwendeten Einbrecher in der Zeit vom 03.12.2018, 19:00 Uhr bis zum 04.12.2018, 09:00 Uhr, eine Spardose. An der Eschenbeeker Straße gelangten Diebe gewaltsam in eine Gaststätte, brachen Gelspielautomaten auf und erbeuteten Bargeld aus einer Geldkassette. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0202-284-0 entgegen. (hm)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell