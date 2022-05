Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Erster Waldbrand für die Feuerwehr Lennestadt

Lennestadt (ots)

Die Feuerwehr Lennestadt wurde am Dienstagnachmittag gegen 15:50 Uhr zu einem Waldbrand oberhalb eines Waldweges an einem Hang des Wimpels zwischen Maumke und der Olper Straße (L 715) alarmiert. Aufmerksame Wanderer hatten auf einer kahlgeschlagenen Waldfläche eine Rauchentwicklung entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr erstreckte sich das Feuer auf einer Fläche von rund 200m². Zur Brandbekämpfung bildeten die Einsatzkräfte eine Riegelstellung und gingen unter anderem mit speziellem Waldbrandequipment vor. Schnell hatte die Feuerwehr den Flächenbrand unter Kontrolle. Mit Tanklöschfahrzeugen und durch Unterstützung von heimischen Landwirten mit Traktoren und Güllefässern wurde im Pendelverkehr die Wasserversorgung sichergestellt. Hierzu wurde ein Faltbehälter als Zwischenspeicher für das Wasser an einer Kreuzung aufgebaut. Nach massiven Nachlöscharbeiten war der Einsatz nach gut 3,5 Stunden beendet. Die Feuerwehr Lennestadt war mit den Löschgruppen Maumke, Meggen, Grevenbrück, Halberbracht, Saalhausen und Elspe mit 13 Fahrzeugen und gut 75 Einsatzkräften im Einsatz. Zudem war ein Rettungswagen des Maltesers und ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Kirchhundem im Einsatz. Die Feuerwehr weist an dieser Stelle auch noch mal auf die Gefahren im Umgang mit Feuer im Wald hin. Daher gilt, grundsätzliches Rauchverbot von März bis Oktober, kein Feuer oder Grillen im und am Wald, Freihalten der Waldzufahrten für die Feuerwehr, Fahrzeuge nicht im hohen Gras abstellen, da die Abwärme des Fahrzeugs ausreicht um dieses in Brand zu setzen, keine Zigaretten aus dem Fahrzeug werfen, kleine Entstehungsbrände direkt löschen, wenn das gefahrlos möglich ist, Brände der Feuerwehr (112) melden und den Wald auf kürzestem Weg verlassen. Gerade die Befahrbarkeit von Waldwegen könnte sich in Zukunft noch als problematisch herausstellen, wenn man sieht, in welchem Zustand diese Wege durch die Aufforstungsarbeiten teilweise sind.

Original-Content von: Feuerwehr Lennestadt, übermittelt durch news aktuell