Büchenbeuren (ots) - Besonders in der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden. Die Täter verfolgen dabei das Ziel, mit einfachem und leichtem Werkzeug ungesehen schnell in das Objekt einzudringen - und genau diesen Einstieg können ihm Bewohner durch adäquate Sicherungstechnik und richtiges Verhalten erschweren.

Dies nahm die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz, das Polizeipräsidium Trier und die Verbandsgemeinden Rhaunen und Herrstein zum Anlass im Rathaus der Verbandsgemeinde Rhaunen zu informieren. Verbandsbürgermeister Georg Dräger zeigte sich bei der Begrüßung über die positive Resonanz bei den Bürgerinnen und Bürgern sehr erfreut und begrüßte neben seinem Amtskollegen Uwe Weber von der Verbandsgemeinde Herrstein auch den Direktor der Hochschule der Polizei, Herrn Friedel Durben, recht herzlich. "Erfreulicherweise sind die Einbruchsdelikte 2017 landesweit rückläufig. Jedoch ist es enorm wichtig, dass die Polizei diesem Deliktsbereich auch weiterhin im Interesse jedes einzelnen Bürgers große Aufmerksamkeit widmet", erklärte der Direktor der Hochschule vom Polizeicampus Hahn. Als Einstieg in das Thema erinnerte Verbandsbürgermeister Dräger an das Einbruchsdelikt in die Räumlichkeiten der Verbandsgemeinde-verwaltung vor drei Jahren. Polizeihauptkommissar Dirk Hartenberger vom Polizeipräsidium Trier informierte über die Vorgehensweise der Täter bei Einbruchsdelikten. Es folgte eine Betrachtung von möglichen Schwachstellen am Haus, die Folgen eines Einbruchs, Präventionstipps und Programme einer Zuschussförderung für Einbruchschutz durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau Berlin. Das Angebot einer individuellen Beratung der Polizei vor Ort nehmen viele Besucher dankend an und nahmen eine Terminvormerkung wahr.

Weitere Präventionsveranstaltungen finden statt: Montag, 4.12.17, Rathaus Verbandsgemeinde Kastellaun, 19.00 Uhr Donnerstag,11.1.18, Rathaus Verbandsgemeinde Simmern, 18.30 Uhr Mittwoch, 31.1.18, Rathaus Verbandsgemeinde Kirchberg, 18.30 Uhr Donnerstag, 1.3.18, Rathaus Verbandsgemeinde Emmelshausen, 18.30 Uhr Dienstag, 13.3.18, Stadthalle Boppard, 18.30 Uhr

Rückfragen bitte an:



Hochschule der Polizei



Telefon: 06543-985-109

E-Mail: hdp.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/hochschule



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Hochschule der Polizei/Landespolizeischule, übermittelt durch news aktuell