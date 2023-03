Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kennzeichendiebstahl über Nacht

Koblenz (ots)

In der Nacht vom 27.02.2023 auf den 28.02.2023 kam es zu einem Kennzeichendiebstahl. Der Geschädigte konnte bereits am 27.02.2023 aus einem Fenster feststellen, dass drei Personen im Bereich Koblenz Moselweiß um seinen Audi A6 schlichen und diesen in Augenschein nahmen.

Daraufhin fuhr er mit seinem Auto nach Koblenz-Ehrenbreitstein. Am Folgetag stellte er gegen Mittag im dortigen Blindtal den Diebstahl der Kennzeichen fest.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0261 103 2510.

