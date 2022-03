Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz-Rübenach - Raub in Postfiliale

Koblenz (ots)

Am 03.03.2022, um 19.20 Uhr, betrat ein bisher unbekannter Täter die Postfiliale in der Aachener Straße, schlug den Angestellten nieder und flüchtete mit einem Bargeldbetrag in unbekannter Höhe. Bei Tatausführung trug der schlanke Täter eine dunkle Hose, helle Sneaker und einen weißen Kapuzenpulli. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Koblenz 0261/1032690 in Verbindung zu setzen.

