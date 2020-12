POL-PPKO: Koblenz: Fahrzeugkorso für die Gesundheit

Polizeipräsidium Koblenz

Am Samstag, dem 05.12.2020, fand in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr in der Innenstadt Koblenz eine Versammlung unter dem Titel "Fahrzeugkorso für die Gesundheit" statt. Um die Störungen für andere Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, wurde die sich der Eröffnung der Versammlung anschließende ca. einstündige Fahrt des Autokorsos durch die Polizei begleitet. Die Fahrtstrecke führte vom Parkplatz des Stadion Oberwerth über mehrere Straßen der Innenstadt zurück zum Startpunkt. Der Korso, an der etwa 100 Personen in ca. 40 Fahrzeugen teilnahmen, verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei und friedlich. Einige Versammlungsteilnehmer verstießen im Verlauf gegen die Vorgabe, auch im Fahrzeug einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sodass sie sich in der Folge entsprechend verantworten werden müssen.

