Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw rollt über Parkplatz - Fußgänger leicht verletzt

KoblenzKoblenz (ots)

Am Montag, 02.11.2020, 15.57 Uhr, machte sich ein Pkw auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Moselweißer Straße in Koblenz selbständig. Nachdem die Fahrerin ihren Pkw verlassen hatte, rollte das Fahrzeug auf dem leicht abschüssigen Parkplatz aus der Parkbox und prallte gegen einen Passanten, der mit dem Rücken zu dem Fahrzeug auf dem Parkplatz stand. Hierbei zog sich der Fußgänger eine leichte Fußverletzung zu. Anschließend stieß der führerlose Pkw gegen einen geparkten Klein-Lkw und kam dort zum Stillstand. Es entstand leichter Sachschaden

