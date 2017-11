POL-PPKO: Einbrüche in Koblenz

Koblenz (ots) - In der Nacht zum Mittwoch, 15.11.2017 versuchten Unbekannte in das Gebäude einer Firma für Orthopädietechnik in der Koblenzer Stegemannstraße einzubrechen. Es gelang den Tätern jedoch nicht, die Eingangstür aufzuhebeln. An dieser entstand ein Schaden von rund 500.- Euro.

Zwischen Dienstag, 14.11. 17, 22.00 Uhr und Mittwoch, 15.00 Uhr, versuchte man die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Südallee aufzuhebeln. Die massive Tür hielt jedoch dem Einbruchsversuch stand.

Schmuck und Bargeld im hohen vierstelligen Eurobereich stahlen Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus im Markenbildchenweg. Diese brachen zwischen 07.00 Uhr und 18.55 Uhr die Eingangstür der in der zweiten Etage gelegenen Wohnung auf und durchsuchten sie. Hierbei wurden sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet, durchwühlt und deren Inhalt auf dem Boden verteilt.

