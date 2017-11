POL-PPKO: Radfahrer bei Unfall verletzt

Koblenz (ots) - Ein 58-jähriger Radfahrer wurde am Dienstag, 14.11.2017, 11.00 Uhr, bei einem Unfall in Koblenz leicht verletzt und anschließend mit mehreren Prellungen und Schürfwunden in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Dieser war mit seinem Rad im Wallersheimer Weg in Richtung Andernacher Straße unterwegs. Der Fahrer eines Pkw befuhr die Andernacher Straße und achtete an der Einmündung nicht die Vorfahrt des Radfahrers. Am Fahrrad entstand Totalschaden, der Pkw blieb unbeschädigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell