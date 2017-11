POL-PPKO: Einbrüche in Koblenz

Koblenz (ots) - Am gestrigen Dienstag, 14.11.2017 wurden der Koblenzer Polizei mehrere Einbrüche im Stadtgebiet gemeldet. In der Nacht zum Dienstag wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Weeling" eingebrochen. Der oder die Täter kletterten auf das Terrassenvordach, entfernten ein Fliegengitter und brachen das dahinterliegende Fenster auf und durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Detaillierte Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Zwischen Montag, 18.00 Uhr und Dienstag 16.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Arenberger Straße. Hier kletterten die Täter auf den Balkon im ersten Obergeschoss und brachen dort die Tür auf. Es wurden mehrere Zimmer durchsucht. Soweit bislang bekannt, wurden keine Gegenstände gestohlen.

Zwischen 13.30 Uhr und 14.05 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der St.-Josef-Straße ein. Von den Tätern wurde die Tür zu einer Wohnung im dritten Stock aufgehebelt. Mehrere Zimmer wurden durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es hier lediglich zum Diebstahl eines Goldringes im Wert von rund 800.- Euro.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 23.40 Uhr in der Steinstraße. In einem Mehrfamilienhaus brachen der oder die Täter die Tür einer Wohnung in der vierten Etage auf. Sie durchsuchten sämtliche Zimmer und stahlen eine Goldkette mit zwei Anhängern im Wert von rund 200.- Euro.

Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1031 entgegen. Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie im Internet unter: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de.

