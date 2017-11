POL-PPKO: Ladendiebe in Koblenz unterwegs

Koblenz (ots) - Mehrere Einsätze wegen Ladendiebstählen beschäftigten die Koblenzer Polizei am gestrigen Montag, 13.11.2017. Eine Kundin eines Geschäfts in der Schloßstraße hatte gegen 14.15 Uhr, nach dem Bezahlvorgang ihre Geldbörse auf dem Tresen vergessen. Als sie dies wenige Minuten später bemerkte, ging sie zurück. Die Geldbörse konnte jedoch nicht mehr aufgefunden werden. 120 Euro Schaden.

Um 15.43 Uhr stahlen zwei Jugendliche Damenbekleidung im Wert von 94 Euro in einem Modegeschäft in der Görgenstraße. Die Mädchen, beide 14 Jahre alt, wurden dabei ertappt, wie sie die Etiketten von mehreren Kleidungsstücken entfernten und anschließend den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollten. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass eines der Mädchen bereits am 11.11. eine Hose und paar Tage zuvor eine Jacke gestohlen hatte.

Gegen 17.15 Uhr wurde einer Frau in einem Schuhgeschäft im Löhr-Center die Handtasche gestohlen, die sie für einen kurzen Moment unbeobachtet ließ. Schadenshöhe 200.- Euro.

Um 16.20 Uhr wurde der Diebstahl einer Geldbörse in einem Discounter in der Schlachthofstraße gemeldet. Diese wurde dem Mann im Kassenbereich aus der Hosentasche gezogen. Schaden hier rund 100.- Euro.

Die Ladendetektivin eines Kaufhauses auf der Löhrstraße meldete um 17.35 Uhr den Diebstahl von hochwertigem Parfüm. Sie beobachtete die männlichen Täter im Alter von 17, 19 und 24 Jahren beim Diebstahl, konnte diese aber nicht mehr einholen. Wenige Minuten kehrten die Männer zurück und machten sich in der Sportabteilung zu schaffen. Dort hatten die drei schon mehrere Paar Handschuhe eingesteckt. Als diese sich über die Rolltreppe aus dem Staub machen wollten, liefen sie der Polizei in die Arme.

Ein 12-Jähriger wurde um 18.20 Uhr beim Diebstahl von Büroartikeln in einem Discounter in der Neuendorfer Straße erwischt, anschließend von den Beamten zu seiner Wohnanschrift gebracht und seinen Eltern übergeben.

Ein 32-Jähriger wurde dabei erwischt, als er um 19.40 Uhr ein Stück Käse in einem Lebensmittelmarkt in der Moselweißer Straße unerlaubt einsteckte. Bei der Durchsuchung durch die Polizei kamen bei dem Mann noch Zigaretten, Batterien und eine Lampe im Gesamtwert von 58 Euro zum Vorschein. Gegen den unter Alkoholeinwirkung stehenden Mann, knapp über 1 Promille, wurde wie in den zuvor beschriebenen Fällen ein Strafverfahren eingeleitet.

In der Nacht zum Dienstag, 03.00 Uhr, wurde einer Frau die Handtasche in einer Gaststätte in der Schanzenpforte gestohlen. In dieser befanden sich Geldbörse, Handy, EC-Karten und ein Schlüsselbund. 700.- Euro Schaden.

