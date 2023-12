POL-VDKO: Unfall A3, Oberhonnefeld. Flüchtig schwarzen VW Touareg Kölner Kennzeichen

Gem. Sinzig, BAB 61 (ots) - Am Samstag, den 23.12.2023, gegen 12:55 Uhr befuhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Toyota die BAB 61 aus Richtung Koblenz in Fahrtrichtung Köln. Am Autobahndreieck Sinzig verließ er die Autobahn, um auf die BAB 571 in Fahrtrichtung Sinzig aufzufahren. Im Abfahrtsbereich kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei ...

