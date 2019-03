Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Lkw-Unfall mit hohem Sach- und leichtem Personenschaden

A 61, Bad Neuenahr-Ahrweiler, FR Köln (ots)

Am 18.03.2019, gegen 14.10 Uhr kam es auf der Ahrtalbrücke der BAB 61 in Fahrtrichtung Köln zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Dabei erkannte ein polnischer Kraftfahrer zu spät, dass ein vorausfahrender Sattelzug aus Ungarn aufgrund eines Stau's stark abgebremst wurde und fuhr trotz Vollbremsung und eines Ausweichmanövers nach links mit seinem Sattelzug auf. Dadurch wurde der Auflieger des Vorausfahrenden und die Sattelzugmaschine des Auffahrenden stark beschädigt. Beide Sattelzüge kamen unfallbeschädigt sowohl auf dem Überhol- als auch auf dem Hauptfahrstreifen zum Stillstand. Der poln. Kraftfahrer wurde mittels eines RTW zur weiteren Beobachtung einem der umliegenden Krankenhäuser zugeführt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 100.000 Euro. Aufgrund der Unfallsituation und der damit einhergehenden Bergungsarbeiten musste die BAB durch die Autobahnmeisterei Mendig voll gesperrt und der Verkehr am AD Sinzig abgeleitet werden. Der Rückstau betrug zeitweise 10 Kilometer. Die Bergungsarbeiten dauern zzt. noch an.

Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz



Telefon: 02611033301

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell