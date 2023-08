POL-PDKO: Andernach - Einbruchsdiebstahl in McDonald's

Bendorf (ots) - Versuchter Einbruch: In dem Zeitraum vom 31.07.23 - 05.08.23 wurde versucht in eine Praxis in der Koblenz-Olper-Straße in Bendorf einzubrechen. Da die Praxis zurzeit geschlossen ist, kann der Tatzeitraum nicht eingeschränkt werden. Ob der/ die Täter hierbei beobachtet wurden und daraufhin ihren Einbruchsversuch abgebrochen haben ist unbekannt. Sollten in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht ...

