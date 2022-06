POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern 03.06.-06.06.22

Bendorf (ots) - Verkehrsunfallflucht Der Geschädigte stellte seine Daimler-Benz, C-Klasse am 03.06.22, zwischen 09.50 und 10.50 Uhr auf dem Kaufland-Gelände in Bendorf ab. Als er an seinen PKW zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am Heck fest. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Koblenz Pressestelle ...

