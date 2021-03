Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht

Bendorf (ots)

In der Hüttenstraße in Bendorf kam es am Dienstag den 30.03.2021 zu einem Spiegelunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Opel Vectra in hellblauer Farbe befuhr gegen 16:50 Uhr die Hüttenstraße in Richtung Sayn. Trotz mehrerer auf seiner Fahrbahnseite am Straßenrand geparkten PKW fuhr der Fahrer bei Gegenverkehr weiter und streifte dabei den Spiegel eines entgegenkommenden PKW. Im Anschluss verließ der Fahrer die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Bendorf unter der Telefonnummer 02622-94020 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell