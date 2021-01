Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Junger PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss in Vallendar

Bendorf (ots)

Am 13.01.2021 um 23:45 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bendorf im Weitersburger Weg einen 20-jährigen PKW-Fahrer aus der VG Vallendar. Dabei wurde festgestellt, dass der junge Mann merklich unter Drogeneinfluss stand. Bei ihm wurden zudem auch noch einige Konsumeinheiten mit Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde präventiv sichergestellt. Er muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeiten-, als auch in einem Strafverfahren gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

