POL-PDKO: Polizeistreife vereitelt Fahrraddiebstahl

Lahnstein (ots) - In der Nacht zum Donnerstag, gegen 02:15 Uhr, beobachtete eine Streife der Polizeiinspektion Lahnstein eine männliche Person, die mit einem Fahrrad aus dem Hauseingang eines Anwesens in der Koblenzer Straße in Lahnstein kam. Bei Erkennen des Streifenwagens ließ er das Fahrrad fallen und ging in Richtung Kölner Straße davon. Aufgrund seines merkwürdigen Verhaltens wurde die Person einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 51 jährige aus einer psychiatrischen Fachklinik in Dortmund abgängig war und das Fahrrad aus dem Hausflur entwenden wollte. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er einer hiesigen Fachklink zugeführt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls eines Fahrrades.

Rückfragen bitte an:



PI Lahnstein, Tel.: Hans-Werner Häring, 02621/913151 o.

pilahnstein@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell