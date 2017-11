POL-PDKO: Vorfahrt missachtet

Lahnstein (ots) - Am Montagmorgen gegen 08:15 Uhr, befuhr ein 22 jähriger Mann mit seinem VW Golf die Südallee in Richtung Sebastianusstraße. Als er an der Einmündung nach links auf die Sebastianusstraße einbog, übersah er einen PKW Mazda, dessen 58 jährige Fahrerin die Vorfahrtsstraße in Richtung Rheinhöhenweg befuhr. Trotz Vollbremsung konnte die 58 Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 5000 Euro.

