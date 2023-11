Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in ein Juweliergeschäft

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am frühen Freitagmorgen, den 03.11.2023 gegen 03:44 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Juweliergeschäft im Bereich der Telegrafenstraße in Bad Neuenahr. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen konnte der eigentliche Verkaufsraum durch den oder die Täter, nach Überwinden der Eingangstür, betreten und nach Diebesgut durchsucht werden. Hierzu wurden im Verkaufsraum mehrere Vitrinen, teilweise mit brachialer Gewalt, durch den oder die Täter geöffnet und hieraus verschiedenste Schmuckstücke entwendet.

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei an, ob Zeugen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im vorgenannten Bereich zur tatrelevanten Zeit festgestellt haben?

Etwaige Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02651/801-0 mit der Kriminalpolizei in Mayen oder unter der Telefonnummer 02641/974-0 mit der Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Verbindung zu setzen.

